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В Астрахани измерили интенсивность движения автотранспорта

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В Астрахани завершился замер структуры и интенсивности движения автотранспорта, которое является одним из основных источников загрязнения атмосферы. Работы выполнялись по заданию ФГБУ «ВНИИ Экология» для федерального проекта «Чистый воздух».

Специалисты подрядной организации развесили специальные видеокамеры, которые фиксировали число и типы машины на разных участках дорожной сети. Замеры осуществлялись в течение двух недель на 212 участках утром и вечером.

По результатам исследования будет проведен сводный расчет уровня загрязнения атмосферы от автотранспорта и установлены приоритетные загрязняющие вещества.

Как отмечает «Астрахань-24», аналогичную работу проделают по стационарным объектам тепло- и электрогенерации. На основании сводных расчетов будет сформирован комплексный план по снижению загрязняющих выбросов в городе.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Астрахани продолжается реконструкция Северных очистных сооружений. Сейчас готовность объекта составляет около 35%.

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