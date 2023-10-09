Женщина погибла при пожаре в частном доме в Тюменской области
В Упоровском районе Тюменской области в результате пожара в частном доме погибла женщина. Об этом региональное ГУ МЧС России сообщает в своем Telegram-канале.
Пожар произошел около полуночи 8 сентября в деревне Суклём. К моменту прибытия спасателей жилой дом и хозяйственные постройки горели открытым огнем.
В ходе тушения была обнаружена женщина без признаков жизни, пишет ИА «Ура.ру». Площадь пожара составила 232 кв. м.
Предварительной причиной возгорания в МЧС называют нарушение правил устройства и эксплуатации печи, точная причина устанавливается. В тушении были задействованы 18 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и четыре единицы техники.
5 октября сообщалось, что в Кировской области при пожаре в жилом деревянном доме погибли два человека. Для тушения пожара привлекли 33 человека и 11 единиц техники.