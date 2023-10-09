Почти 100 населенных пунктов остаются без света в Псковской области
Утром 9 октября 99 населенных пунктов Псковской области остаются без электричества после непогоды. Восстановительные работы проводят 16 бригад.
Стихия ударила по Псковскому району в минувшие выходные. Скорость ветра достигала 21 м/с. Это привело к обрушению деревьев и обрыву проводов. Об этом сообщает «Псковская лента новостей». Повреждения линий зарегистрированы во многих населенных пунктах, 99 деревень остаются без света.
Специалисты принимают необходимые меры, чтобы восстановить снабжение как можно скорее.
Синоптики уточнили, что причиной непогоды стал молодой циклон. Ветер различной интенсивности был отмечен на всех метеорологических станциях. Такое явление вызвано затоком холодной воздушной массы в тыл циклона.