Первый снег наблюдали жители столицы
Первый снег выпал в Москве. В разных районах столицы продолжает идти дождь, сообщает телеканал «Известия». Температура воздуха в городе снижалась до +1,8 градуса. Объявлено штормовое предупреждение, порывы ветра могут достигать 16 м/с. Коммунальные службы мегаполиса работают в усиленном режиме. Местные власти призывают водителей соблюдать осторожность на дорогах.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.