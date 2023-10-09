Жительница Липецка получила ожоги из-за средства для уборки
В Липецке госпитализирована 63-летняя женщина, которая получила ожоги из-за средства для удаления жира. Об этом сообщает GOROD48 со ссылкой на информацию ожогового отделения городской больницы № 3.
Инцидент произошел 7 октября. По словам пострадавшей, она случайно села в лужу из пролитого чистящего средства от жира. У пострадавшей диагностировали ожоги ягодиц и промежности IV степени.
3 октября в Москве годовалый ребенок был госпитализирован с ожогами слизистой полости рта. Мальчик нашел бутылку со средством для удаления жира и облизал горлышко.