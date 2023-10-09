Семь мест концентрации ДТП выявили на дорогах Оренбургской области
На дорогах Оренбургской области за девять месяцев 2023 года выявлено семь мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
В Оренбурге обнаружено сразу три таких места. Это пересечения улиц Шевченко и Леушинской, проспекта Дзержинского и улицы Салмышской, проспекта Дзержинского и улицы Березка, пишет РИА «Оренбуржье».
В Орске местом концентрации ДТП признан перекресток Новотроицкое шоссе — улица Батумская, в Новотроицке — участок в районе улицы Заводской, 10, в Соль-Илецке — пересечение улиц Персиянова и Цвиллинга.
Седьмое место концентрации дорожных аварий находится вне улично-дорожной сети населенных пунктов — на 634-м км федеральной трассы Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан (Октябрьский район, рядом с селом Буланово).
Как уточняет ИА «Урал56.Ру», по результатам аварийности за 2022 год в Оренбуржье было выявлено 14 мест концентрации ДТП. Годом ранее их насчитывалось 17.