Карантин ввели в 19 детских садах Новосибирска
В детских садах Новосибирска начали вводить карантин в связи с заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Ограничительные мероприятия проводятся в 19 учреждениях.
По словам заместителя мэра города Бориса Буреева, закрыты 22 группы. Учреждений, которые полностью закрыты на карантин, пока нет, уточняет VN.ru. Кроме того, в четырех школах закрыты отдельные классы.
За минувшую неделю в регионе зарегистрировано около 26 тыс. случаев ОРВИ. Случаи гриппа не выявлены. Прививки поставили больше 671 тыс. человек.
На прошлой неделе превышение эпидемического порога на 24% зарегистрировали в Якутии. Подъем заболеваемости связан с похолоданием, а также возвращением граждан из отпусков и формированием коллективов в школах.