Политолог оценил роль движения «Хезболла» в конфликте Израиля и Палестины

Если Израиль вторгнется на территорию сектора Газа, то ливанское движение «Хезболла» может пойти на прямое военное столкновение. Такое мнение в разговоре с «Известиями» 9 октября выразил политолог, бывший член комиссии ООН по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин.

По его словам, на данный момент «Хезболла» обладает наиболее современными ракетами, чем палестинская группировка ХАМАС, которым трудно противостоять.

«У «Хезболлы» есть более современные ракеты, чем у ХАМАС, которые действительно очень трудно сбивать. Действительно они более эффективные, то есть с большой дальностью, до 500 км и более», — объяснил Никулин.

При этом, по мнению эксперта, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет отвечать «тем же, чем и всегда» — массированными ударами по Газе, в том числе по гражданским объектам. Вместе с тем северная часть Израиля является достаточно уязвимой, отметил Никулин.

«Если действительно они вторгнутся на территории сектора Газа, то «Хезболла», безусловно, усилит обстрелы северной части Израиля, а может быть, пойдет на прямое военное столкновение», — подытожил политолог.

7 октября группировка «ХАМАС» объявила о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

При этом позднее стало стало известно, что ливанское движение «Хезболла» взяло ответственность за обстрел трех позиций Армии обороны Израиля «в знак солидарности с палестинским народом».

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.