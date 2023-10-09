Посол РФ в Бейруте сообщил про обмен ударами между Израилем и «Хезболлой»

На юге Ливана 8 октября произошел обмен ударами между ливанским шиитским движением «Хезболла» и Израилем. Об этом 9 октября заявил в эфире телеканала «Россия-24» посол РФ в Бейруте Александр Рудаков.

«Вчера на юге Ливана имел место обмен ударами между «Хезболлах» и Израилем. Пока эти акции носят единичный характер, ничего масштабного еще не произошло», — сказал он.

Ранее днем, 8 октября, ливанская сторона совершила минометный обстрел по территории Израиля. В ответ на него израильская армия нанесла удары по территории Ливана. Войска Израиля также заявили о готовности действовать при любом стечении обстоятельств, чтобы «защитить безопасность жителей государства».

Позднее ливанское движение «Хезболла» взяло ответственность за обстрел трех позиций Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Далее в этот же день местные власти призвали жителей северной части Израиля временно покинуть дома на 24-48 часов из-за возможного ухудшения ситуации на границе с Ливаном.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.