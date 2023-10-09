Свыше 500 м реки Пичаевка расчистили в Тамбовской области
Подрядчик расчистил участок реки Пичаевка в Тамбовской области протяженностью больше 500 м. Промежуточные итоги работ оценили специалисты министерства экологии и природных ресурсов региона.
В очистке задействованы два экскаватора, фронтальный погрузчик и два самосвала. Подрядчик реализует комплексный подход. Расчистка проводится одновременно с вывозом древесных отходов. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».
Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экология». Специалисты отмечают, что река Пичаевка протекает по территории села и активно используется населением. Расчистка будет завершена в начале декабря 2023 года.
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