Один человек погиб в массовом ДТП в Татарстане
Три автомобиля столкнулись на трассе в Лениногорском районе Татарстана. Один человек погиб, еще двое получили травмы.
Авария произошла вечером 8 октября недалеко от поселка Зай-Каратай. По данным ИА «Татар-информ», водитель автомобиля «Лада» пошел на обгон, в результате чего он допустил столкновение с BMW. После удара иномарка лоб в лоб столкнулась с машиной Skoda.
Водитель «Лады» получил смертельные травмы. Водителей иномарок доставили в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка.
В Ульяновске на перекрестке улиц Камышинской и Шолмова столкнулись машины «Волга» и BMW. Травмы получили семь человек, в том числе двое детей.