Землетрясение магнитудой 4,8 зарегистрировали на Алтае
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,8 на территории Кош-Агачского района Республики Алтай 9 октября. Подземные толчки ощущались в нескольких населенных пунктах.
По данным altapress.ru, толчки распространялись в радиусе 5 км от эпицентра землетрясения. Они ощущались в селах Кокоря, Кош-Агач, Мухор-Мархата, Ташанта, Теленгит-Сортогой и Тебелер. Пострадавших нет. Разрушения и повреждения зданий не выявлены.
Специалисты отмечают, что при землетрясениях магнитудой 4–5 в зданиях могут раскачиваться люстры и дребезжать стекла.
Несколько мощных землетрясений было зафиксировано в Афганистане 7 октября. Сильные толчки зарегистрированы в 35 км от города Герат, магнитуда достигала 6,3. Погибло свыше 2,4 тыс. человек, более 2 тыс. человек получили ранения.