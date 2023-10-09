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В Подмосковье Mercedes влетел в магазин и загорелся

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Автомобиль марки Mercedes врезался в магазин в Химках Московской области и загорелся. Кадры с инцидентом в понедельник, 9 октября, появились в распоряжении «Известий».

По предварительным данным, 31-летний водитель врезался в торговую точку на первом этаже здания, после чего начался сильный пожар. На месте работают экстренные службы, информации о пострадавших в данный момент нет.

Ранее, вечером 8 октября, два человека погибли и один пострадал при ДТП автомобиля с электричкой на железнодорожном переезде в городском округе Лосино-Петровский в Подмосковье. В региональном ГУ МВД России рассказали, что водитель начал пересекать не оборудованный шлагбаумом переезд на запрещающий сигнал светофора.

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