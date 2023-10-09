Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптик спрогнозировал потепление в Москве на этой неделе до +15
Пресс-релизы
Владимир Путин направил приветствие участникам Российской энергетической недели
Мир
Армия Израиля начала новую серию ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа
Экономика
Рубль в начале осени стал самой недооцененной валютой среди стран G20
Мир
Посольство РФ отвергло наличие информации о пропавших без вести в Израиле россиянах
Общество
Аэропорт Внуково сообщил о технических сбоях в системе выдачи и приема багажа
Мир
Силы ЦАХАЛ поразили более 500 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада»
Мир
Spiegel сообщил о провале партии Шольца на выборах в Гессене
Армия
«Известия» показали удар миномета отряда «Барс-12» по позициям ВСУ
Мир
В Пенсильвании один человек погиб и восемь пострадали в результате стрельбы
Мир
WP рассказала о запросе Израиля у США пополнить запас ракет-перехватчиков
Культура
Разработчики игр из РФ смогут ежегодно получать 15 лицензий на запуск своих проектов в Китае
Армия
ВС РФ сорвали и отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении
Армия
Эксперт рассказал о причинах усилившихся атак ВФУ на купянском направлении
Сюжет:

Французский политик Филиппо допустил утечку оружия на Ближний Восток

0
Фото: ТАСС/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что американское оружие может использоваться в столкновениях на Ближнем Востоке. Об этом в воскресенье, 8 октября, он написал в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Мы предупреждали! Его (американского оружия. — Ред.) достаточно много!» — прокомментировал он.

Филиппо обратил внимание, что это ведет к организованному хаосу, который будет происходить в мире.

«В состоянии шока»: Израиль подвергся самой массированной атаке за последние 50 лет
«Известия» собрали монологи жителей еврейского государства о происходящем в стране после атаки ХАМАС

Ранее, 8 октября, конгрессвумен от республиканцев США Марджори Тейлор Грин заявила, что силы палестинского движения ХАМАС могли получить американское оружие для нападения на Израиль с Украины. В этот же день советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что поставленное на Украину западное вооружение могло быть перепродано украинскими военными чиновниками и в настоящее время может использоваться против израильских военных.

Он напомнил, что Израиль также передавал Украине оружие по линии НАТО. По аналогичному принципу натовское оружие может попасть к спящим ячейкам различных радикальных организаций в странах Европы и в США, считает Гагин.

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023