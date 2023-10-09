Французский политик Филиппо допустил утечку оружия на Ближний Восток

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что американское оружие может использоваться в столкновениях на Ближнем Востоке. Об этом в воскресенье, 8 октября, он написал в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Мы предупреждали! Его (американского оружия. — Ред.) достаточно много!» — прокомментировал он.

Филиппо обратил внимание, что это ведет к организованному хаосу, который будет происходить в мире.

Ранее, 8 октября, конгрессвумен от республиканцев США Марджори Тейлор Грин заявила, что силы палестинского движения ХАМАС могли получить американское оружие для нападения на Израиль с Украины. В этот же день советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что поставленное на Украину западное вооружение могло быть перепродано украинскими военными чиновниками и в настоящее время может использоваться против израильских военных.

Он напомнил, что Израиль также передавал Украине оружие по линии НАТО. По аналогичному принципу натовское оружие может попасть к спящим ячейкам различных радикальных организаций в странах Европы и в США, считает Гагин.

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.