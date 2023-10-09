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Отопительный сезон стартовал в Липецке 9 октября

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В Липецке 9 октября началась подача отопления в жилые дома и социальные учреждения. Сотрудники управляющих компаний ведут подготовку внутридомовых сетей.

По данным LipetskMedia, первыми тепло получат районы, которые запитаны от Липецкой ТЭЦ-2, котельных «Северо-Западная» и «Юго-Западная». Затем тепло начнет поступать в дома на улицах Льва Толстого и Депутатской. Последними отопление получат здания, подключенные к котельным «Октябрьская», «Угловая», «Семашко» и «Привокзальная».

Подключение отопления будет проводиться поэтапно. В ресурсоснабжающей организации подчеркнули, что точный срок появления отопления в каждом доме зависит от сотрудников управляющих компаний, которым необходимо открыть запорное оборудование в подвалах и развоздушить трубы.

В Санкт-Петербурге отопительный сезон начался 6 октября. Решение о регулярной подаче тепла было принято в связи с наступлением устойчивого похолодания.

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