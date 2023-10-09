Отопительный сезон стартовал в Липецке 9 октября
В Липецке 9 октября началась подача отопления в жилые дома и социальные учреждения. Сотрудники управляющих компаний ведут подготовку внутридомовых сетей.
По данным LipetskMedia, первыми тепло получат районы, которые запитаны от Липецкой ТЭЦ-2, котельных «Северо-Западная» и «Юго-Западная». Затем тепло начнет поступать в дома на улицах Льва Толстого и Депутатской. Последними отопление получат здания, подключенные к котельным «Октябрьская», «Угловая», «Семашко» и «Привокзальная».
Подключение отопления будет проводиться поэтапно. В ресурсоснабжающей организации подчеркнули, что точный срок появления отопления в каждом доме зависит от сотрудников управляющих компаний, которым необходимо открыть запорное оборудование в подвалах и развоздушить трубы.
В Санкт-Петербурге отопительный сезон начался 6 октября. Решение о регулярной подаче тепла было принято в связи с наступлением устойчивого похолодания.