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Один из старших командиров ХАМАС убит в результате авиаудара по лагерю Башит

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Khaled Omar
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Один из старших командиров палестинского движения «ХАМАС» Раафат Абу Хилал был убит в результате израильского авиаудара по лагерю Башит, находящемуся в Рафахе к югу от сектора Газа. Об этом сообщило движение в понедельник, 9 октября.

«Мученическая смерть командира бригад Нассера Салах ад-Дина Рафата Абу Хилала «Абу аль-Абда» при обстреле лагеря Башит в Рафахе», — говорится в сообщении ХАМАС в Telegram.

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7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. Израиль начал проведение операции «Железные мечи», о завершении первого этапа которой сообщалось на следующий день.

8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения «ХАМАС» и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа. Удары были также нанесены по домам командиров ХАМАС, а также по символам и башням движения.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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