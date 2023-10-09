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Рубль в начале осени стал самой недооцененной валютой среди стран G20

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Российский рубль в начале осени оказался самой недооцененной валютой среди стран G20 — его курс должен составлять около 33 единиц за доллар. Об этом сообщает «РИА Новости» в понедельник, 9 октября.

Согласно рейтингу «группы двадцати», составленному по стоимости обеда из бургера, картошки фри и стакана колы, оказалось, что самый дешевый обед можно купить в России, а самый дорогой — в ФРГ.

Основываясь на этих данных, агентство рассчитало курс национальных валют стран «двадцатки» исходя из покупательной способности по отношению к доллару США.

Расчеты показали, что курс российской валюты по паритету покупательной способности (ППС) втрое ниже текущего курса. Он составляет 32,07 за один доллар.

Как пояснил эксперт по фондовому рынку Валерий Емельянов, чьи слова приводит агентство, Россия имеет самый высокий ППС, а это значит, что человек из страны с самым низким паритетом может на ту же сумму в своей стране позволить меньше бургеров, чем если бы он пообедал в России.

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В начале октября «Известия» публиковали прогноз экспертов по курсу валют на месяц. Специалисты заявили, что в начале месяца доллар может торговаться на уровне 100 рублей, что и произошло. Так, 6 октября курс доллара в ходе торгов на Московской бирже повышался до 101,75 рубля впервые с 14 августа. Позднее в тот день он снизился до 99,81 рубля.

В середине сентября президент России Владимир Путин назвал управляемой ситуацию с курсом рубля и сказал, что не видит непреодолимых трудностей с национальной валютой.

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