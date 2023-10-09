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NYT рассказала про жалобы раненых военных ВС США на украинскую медицину

NYT: раненые американцы жалуются на украинскую военную медицину
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Американские военнослужащие, которые принимают участие в конфликте на Украине, столкнулись с серьезными проблемами украинской военной медицины и были вынуждены проходить лечение в медицинском центре армии США в Германии. Об этом сообщает The New York Times.

По словам военных, на Украине оказывают минимальное лечение: санитарные условия и антибиотики ниже американских стандартов, а хирургическое вмешательство применяется только в самых серьезных случаях. Помимо этого, сами госпитали сильно перегружены, поэтому в них нельзя получить должного медицинского обслуживания.

«Меня эвакуировали на тачке. Я проснулся во время операции, потому что мне не дали достаточного количества анестезии. Украинцы делают всё, что могут, но там так много раненых», — объяснил ветеран ВВС США.

Он сообщил, что некоторые его раны были открытыми в течение двух недель до того, как он прибыл в Ландштуль (медицинский центр армии США в Германии). Хирурги оперативно удалили ржавые металлические фрагменты, оставленные гранатой.

«Я был ранен на Украине за три недели до того, как мне сказали, что пройдет месяц, прежде чем мне сделают операцию. В Германии это сделали за два дня», — рассказал второй раненый американец.

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Ранее, 3 октября, украинский военный Максим Доценко, перешедший на сторону Вооруженных сил РФ, сообщил, что украинское командование обманывает контрактников с выплатой зарплат. Кроме того, он отметил, что семьи погибших также не всегда получали какие-либо компенсации от государства. Доценко добавил, что погибших оформляют как пропавших без вести, а за таких бойцов деньги не выплачивают.

20 сентября пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что у украинских военнослужащих воруют всё, что предназначено для солдат. Мужчина рассказал, что из обещанных трех машин гуманитарной помощи только одна приехала в его военчасть в Житомир. Он уверен, что в данном случае мэр города виноват в такой несправедливости, так как по его распоряжению бойцов спонсируют всем необходимым для жизни.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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