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СМИ указали на разлад среди союзников Киева на фоне усиления Москвы

Zeit: Украина теряет поддержку США и Европы, пока Россия накапливает оружие
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Фото: РИА Новости
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Коалиция сторонников поддержки Украины постепенно начинает распадаться, в то время пока Россия продолжает накапливать вооружение. На это указала германская газета Ziet.

«Альянс сторонников Украины начинает давать трещины. [Президент РФ] Владимир Путин должен быть доволен, тем более что его армия восполняет запасы быстрее, чем ожидалось», — отмечают авторы материала, опубликованного 6 октября.

Издание отмечает, что, в частности, Россия нарастила производство противотанковых управляемых ракет, усовершенствованных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и снарядов с лазерным наведением.

«Теперь, не полагаясь исключительно на объемы производства, российская армия будет уделять приоритетное внимание точности и эффективности вооружения», — пишут авторы.

При этом, по их словам, чем дольше Украине не удастся совершить прорыв, тем больше времени потребуется ее экономике и армии на перевооружение. Как указывается в статье, в странах Европы и США в конечном итоге внутренние проблемы, кризисы, а также избирательные кампании и снижение общественного интереса приведут к падению поддержки Киева.

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8 октября глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что неопределенность в отношении будущей финансовой поддержки Украины усиливается на фоне в кризиса в конгрессе США. На это же указал обозреватель турецкой газеты Yeni Şafak Кадир Устюн, отметив, что остановка или сокращение американской помощи может усилить голоса против помощи в некоторых европейских странах.

До этого, 5 октября, газета The Washington Post со ссылкой на полковника украинского Генштаба Геннадия Коваленко писала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью зависят от США. По его словам, ВСУ нуждаются не только в продолжении, но и в расширении американской военной помощи, поскольку боевые действия завершатся еще не скоро.

В тот же день президент Путин заявил, что без военной помощи Запада Украина продержится неделю. Он уточнил, что подобная ситуация с запасами вооружения складывается и в Европе, где политики сами заявляют, что поставили украинской стороне всю бронетехнику и боеприпасы, которые могли.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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