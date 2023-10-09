В МИЦ «Известия» презентуют рейтинг регионов по поддержке СОНКО. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в понедельник, 9 октября, проходит презентация рейтинга регионов, оказавших наибольшую поддержу социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО) и социальным предпринимателям в 2022 году.
Участники:
- Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического развития России;
- Владимир Строев, ректор Государственного университета управления;
- Лев Якобсон, вице-президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», научный руководитель Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ;
- Вадим Ковалев, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по экономике и трудовым отношениям.
Приглашены представители субъектов РФ.
Рейтинг регионов презентуется Министерством экономического развития РФ ежегодно для анализа динамики развития негосударственного сектора в различных отраслях социальной сферы.