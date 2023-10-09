Реклама
Прямой эфир
Общество
Аэропорт Внуково сообщил о технических сбоях в системе выдачи и приема багажа
Мир
Силы ЦАХАЛ поразили более 500 военных целей ХАМАС и «Исламского джихада»
Мир
Spiegel сообщил о провале партии Шольца на выборах в Гессене
Армия
«Известия» показали удар миномета отряда «Барс-12» по позициям ВСУ
Мир
В Пенсильвании один человек погиб и восемь пострадали в результате стрельбы
Мир
WP рассказала о запросе Израиля у США пополнить запас ракет-перехватчиков
Культура
Разработчики игр из РФ смогут ежегодно получать 15 лицензий на запуск своих проектов в Китае
Армия
ВС РФ сорвали и отразили пять атак ВСУ на краснолиманском направлении
Армия
Эксперт рассказал о причинах усилившихся атак ВФУ на купянском направлении
Мир
Умерла звезда фильма «Изгой» Атила Пасиани
Мир
Байдена раскритиковали за барбекю в Белом доме в день атак по Израилю
Общество
Лидер группы «Руки вверх!» Жуков рассказал о шоке из-за смерти клавишника Капырина
Происшествия
Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в Амурской области
Мир
Сын Трампа указал на американские автоматы M4 в руках палестинцев

Аэропорт Внуково сообщил о технических сбоях в системе выдачи и приема багажа

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В международном аэропорту Внуково в настоящее время присутствуют технические неполадки в системе выдачи и приема багажа. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

При этом отмечается, что, несмотря на сбои, багаж принимается и выдается через пункт негабаритного багажа. Предпринимаются все меры для устранения неисправности, добавили в пресс-службе.

Светлая полоса: аэропорты перейдут на российское ПО для регистрации пассажиров
Какие авиаузлы уже начали тестировать разработку и сможет ли она заменить зарубежный аналог

28 сентября произошел глобальный сбой в системе бронирования Leonardo, поэтому была затруднена регистрация в аэропортах. В «Ростехе» объяснили, что была зафиксирована из-за рубежа массированная DDoS-атака на систему. Ее работоспособность был восстановлена позднее в тот же день.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023