Аэропорт Внуково сообщил о технических сбоях в системе выдачи и приема багажа
В международном аэропорту Внуково в настоящее время присутствуют технические неполадки в системе выдачи и приема багажа. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
При этом отмечается, что, несмотря на сбои, багаж принимается и выдается через пункт негабаритного багажа. Предпринимаются все меры для устранения неисправности, добавили в пресс-службе.
28 сентября произошел глобальный сбой в системе бронирования Leonardo, поэтому была затруднена регистрация в аэропортах. В «Ростехе» объяснили, что была зафиксирована из-за рубежа массированная DDoS-атака на систему. Ее работоспособность был восстановлена позднее в тот же день.