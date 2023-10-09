В Приморье неизвестный убил дворовую собаку

В поселке Трудовом Приморского края мужчина выстрелил в дворовую собаку, после чего оттащил труп животного в кусты. Об этом стало известно в понедельник, 9 октября.

«Всё произошло в 5:15. Мужчина приехал на автомобиле, застрелил собаку и, дождавшись ее смерти, оттащил ее в кусты», — приводятся слова очевидцев инцидента в Telegram-канале PrimaMedia.

По словам местных жителей, собака была стерилизована и «всеми любима».

Ранее, 3 октября, в Ханты-Мансийском автономном округе была организована проверка после появления в Сети видео, на котором стая собак напала на жительницу Нижневартовска.

В распоряжении «Известий» появились кадры случившегося. На записи видно, как человек за рулем едет прямо в сторону собак, которые окружили женщину, уже лежащую на земле. Животные продолжали нападать, пока подъезжающий автомобиль их не спугнул.