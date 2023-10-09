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Спасатели: 260 тел погибших нашли после нападения ХАМАС на фестиваль в Израиле

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В кибуце Реим на юге Израиля спасательные службы и волонтеры обнаружили около 260 тел на месте, где участники музыкального фестиваля подверглись нападению со стороны группировки «ХАМАС». Об этом сообщил 8 октября портал Ynetnews.

«Представитель поисково-спасательной организации Zaka ​​сообщил Ynet, что на данный момент организация собрала около 260 тел в районе, где проходила рейв-вечеринка в Реиме», — передает портал.

Нападение боевиков ХАМАС на Реим произошло 7 октября.

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Утром в тот день территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Израильским руководством также было решено призвать на военную службу резервистов и объявлено о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Помимо прочего Израиль официально объявил, что страна переходит в «состояние войны». Вечером 8 октября ЦАХАЛ заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа, а утром 9 октября сообщалось, что за ночь израильские истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в этом районе.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.

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