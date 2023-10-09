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Ракета Vega с двумя спутниками успешно стартовала с космодрома Куру

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Фото: Getty Images/Andia
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Ракета-носитель Vega с двумя спутниками на борту успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в ночь на понедельник, 9 октября. Трансляцию запуска вела космическая компания Arianespace на своем YouTube-канале.

Первое устройство, которое вывела на орбиту ракета, THEOS-2, было создано европейской компанией Airbus Defence and Space по заказу Таиланда. Спутник предназначен для исследования планеты, предотвращения стихийных бедствий и ликвидации их последствий.

Второй спутник FORMOSAT-7R/TRITON является разработкой Тайваньского космического агентства (TASA). Он оснащен аппаратурой глобальной навигационной системы, которая, в частности, будет принимать сигналы, отраженные от морской поверхности. Это улучшит возможности ученых в сфере прогнозирования интенсивности и траектории движения тайфунов.

Космическая компания Arianespace анонсировала запуск ракеты-носителя Vega-C — первый после аварии в декабре 2022 года — еще 31 августа. Тогда сообщалось, что аппарат стартует с космодрома Куру вечером 4 октября.

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20 декабря 2022 года произошел неудачный запуск Vega-C с космодрома Куру. Сообщается, что аппарат стартовал штатно, однако примерно через 2 минуты 27 секунд произошел сбой работы двигателя. Ракета была уничтожена во избежание нанесения ущерба на земле.

Vega-C — обновленная версия ракеты легкого класса Vega, которая используется с 2012 года. Новая ракета длиной 35 м способна выводить полезную нагрузку около 2,3 т груза на полярную орбиту высотой 700 км.

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