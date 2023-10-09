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Фирма из Москвы пыталась незаконно вывезти из РФ 5,9 тыс. т металлолома

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Компания, зарегистрированная в Москве, пыталась незаконно вывезти из России 5,9 тыс. т лома черных металлов. Об этом 9 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Дальневосточное таможенное управление (ДВТУ).

По информации ДВТУ, московская фирма собиралась перевезти в Республику Корея почти 6 тыс. т металлолома через КПП «Морской порт Находка», однако через эту точку не регламентирована перевозка металлов.

Сотрудники таможни рассказали, что в марте этого года столичная организация подала в Центр электронного декларирования Владивостока недостоверные сведения о перевозимом грузе, задекларировав металлолом под видом старых железнодорожных рельсов.

Таким образом, с помощью фальшивой декларации московской компании удалось избежать уплаты таможенной пошлин на сумму около 140 млн рублей.

В результате в отношении трех фигурантов правоохранители возбудили три уголовных дела: по статьям об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору и о незаконном перемещении через границу стратегически важных товаров в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Участникам криминальной схемы может грозить до 10 лет заключения.

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Ранее, 3 октября, стало известно, что ранее судимый житель Амурской области пытался незаконно вывезти из Якутии 18 кг природного золота на сумму 107 млн рублей, однако правоохранители задержали его на федеральной дороге «Колыма» в Оймяконском районе.

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