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Петербуржцы организовали стихийный мемориал у генконсульства Израиля

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Фото: РЕН ТВ
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Жители Санкт-Петербурга в понедельник, 9 октября, принесли цветы к генконсульству Израиля. Соответствующие кадры появились в распоряжении «Известий».

Россияне оставили розы и гвоздики на выступе фасада.

На записи видно, что у здания генконсульства дежурят сотрудники правоохранительных органов.

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Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали. Кроме того, жительница Израиля Адас из Ришон-ле-Циона рассказала «Известиям», что многих людей похитили или взяли в плен боевики ХАМАС.

Вечером 8 октября армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Хануна — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.

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