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Жительница Израиля рассказала о взрывах в Ашкелоне

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Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI
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В Ашкелоне, который находится в 8 км от границы с Газой, достаточно отчетливо слышны удары Израиля. Во время срабатывания сирены у граждан есть только 10 секунд, чтобы укрыться, рассказала «Известиям» 9 октября местная жительница Анна Галицына.

«Когда [звучат] сирены, мы выходим на лестничную клетку, если ночью мы спим, потому что мы не успеваем добежать до специализированного бомбоубежища. У нас есть только 10 секунд ввиду того, что мы достаточно близко. Но территория лестничной клетки тоже является достаточно безопасной», — поделилась Анна.

На кадрах, которые женщина сделала во время тревоги, можно услышать, как на фоне сирены достаточно громко раздаются звуки взрывов.

«Очень многие спрашивают, насколько мы в безопасности. Я не знаю, как ответить на этот вопрос», — сказала она.

Ранее в этот день жительница Тель-Авива Евгения Бергер продемонстрировала, как устроено бомбоубежище, оборудованное в квартире. Бомбоубежище закрывается огнеупорной дверью, выполненной из металла, а окна комнаты особого назначения защищены ставнями.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение «ХАМАС». Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 октября было объявлено, что Израиль официально переходит в «состояние войны».

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Вечером 8 октября армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Хануна — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.

Согласно последним данным, число погибших палестинцев с начала эскалации с Израилем достигло 413, ранения получили 2,3 тыс. человек. Количество погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.

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