Скончался актер Альваро Карканьо

В возрасте 85 лет скончался мексиканский актер, режиссер и сценарист Альваро Карканьо. Об этом 6 октября сообщил сайт Mexico.as.com.

Уточняется, что он ушел из жизни 5 октября в Юкатане. О причинах смерти не сообщается.

Альваро Карканьо родился в 1938 году в Мексике, сообщает телеканал «360». На экранах артист дебютировал в 1970-х годах. Всего он сыграл в десятках фильмах и сериалах, пишет сайт aif.ru.

Известность актеру принесли роли в таких проектах, как «Наш собственный дом», «Сваты» (в другом переводе — «Свояки») с Питером Фальком, «Конан», «Кроваво-красный», «Желтая Борода», «Идущие в огне» с Чаком Норрисом, «Голубая игуана» и другие, пишет Life.ru.

Как отмечает ИА «Регнум», он озвучивал Муравья в «Шоу розовой пантеры» (1971–1972), а также появлялся в детской программе Odyssey Bubbles на канале 2 XEW в Мексике. В качестве режиссера Карканьо работал в сериалах «Однажды у нас вырастут крылья», «Отмеченное время» и других, уточняет НСН.

После завершения карьеры с 2010 года Карканье жил в городе Мериде.