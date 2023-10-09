Le Figaro предупредила о смене представления об Израиле у народов Ближнего Востока

Война помешает восстановлению Ближнего Востока, так как сближение Израиля с суннитскими арабскими странами под угрозой в результате операции, проводимой палестинским движением ХАМАС, которое поддерживает Иран, пишет французская Le Figaro.

Судя по реакции арабских стран после атаки ХАМАС на Израиль, перестройка Ближнего Востока вокруг новой арабо-израильской оси, враждебной Ирану и забывающей о палестинском вопросе, будет усиливаться, пишет газета в материале от 7 октября.

Журналист Жорж Мальбрюно указывает на то, что, за исключением Объединенных Арабских Эмиратов и Марокко, которые в 2020 году нормализовали отношения с Израилем и ограничились призывом к деэскалации, большинство арабских стран прямо возложили ответственность за вспышку насилия на Израиль и его оккупацию палестинских территорий.

«Кажется очевидным, что Эр-Рияд замедлит теперь попытку нормализации отношений», — полагает бывший дипломат Дени Бушар.

Кроме того, ранее установившийся образ непобедимого Израиля пошатнулся после медийных материалов с изображением захватывающих Израиль представителей ХАМАС. Автор считает, что некоторое время в сознании людей на Ближнем Востоке останется именно этот образ Израиля со времен войны Судного дня 1973 года.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Вечером 8 октября армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, только за последние несколько часов они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Хануна — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.