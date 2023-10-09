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Умерла звезда фильма «Изгой» Атила Пасиани

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Фото: imdb.com
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Скончался известный актер иранского происхождения Атила Пасиани, известный по фильму «Изгой». Об этом 6 октября сообщил сайт Iran Front Page.

Актер умер в Париже после продолжительной болезни в возрасте 66 лет. Как отмечает Life.ru, звезда фильмов «Изгой», «Дипломат» и «Прекращение огня» на протяжении последних лет боролся с раком желудка.

За свою карьеру Пасини сыграл в 10 фильмах. Также он нередко выступал в качестве сценариста, помощника режиссера и директора по подбору персонала. Кроме того, он играл в театре и снимался на телевидении.

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