Умерла звезда фильма «Изгой» Атила Пасиани

Скончался известный актер иранского происхождения Атила Пасиани, известный по фильму «Изгой». Об этом 6 октября сообщил сайт Iran Front Page.

Актер умер в Париже после продолжительной болезни в возрасте 66 лет. Как отмечает Life.ru, звезда фильмов «Изгой», «Дипломат» и «Прекращение огня» на протяжении последних лет боролся с раком желудка.

За свою карьеру Пасини сыграл в 10 фильмах. Также он нередко выступал в качестве сценариста, помощника режиссера и директора по подбору персонала. Кроме того, он играл в театре и снимался на телевидении.