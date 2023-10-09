В Подмосковье электропоезд столкнулся с автомобилем

Электропоезд столкнулся с автомобилем в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД) в воскресенье, 8 октября, в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 8 октября на перегоне Чкаловская – Монино Ярославского направления МЖД, сообщает «Москва 24». Легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд «45-й км» перед приближающимся электропоездом, следовавшим сообщением Москва – Монино.

Уточняется, что звуковая и световая сигнализация были исправны. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось из-за недостаточного расстояния, отмечает НСН.

В результате ДТП пассажиры и бригада поезда не пострадали, также не произошло схода состава. В легковушке два человека погибли на месте, один был госпитализирован с травмами.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Из-за инцидента некоторые поезда Фрязинской ветки в сторону области задерживались, уточняет ИА «Регнум». В МЖД призвали водителей соблюдать ПДД при пересечении переездов.

8 октября два человека погибли на месте, один госпитализирован с травмами после ДТП на железнодорожном переезде в городском округе Лосино-Петровский недалеко от железнодорожной станции Осеевская. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

5 сентября легковушка выехала на пути перед приближающимся электропоездом на перегоне Гжель – Куровская Казанского направления МЖД, что привело к столкновению. Пассажиры и бригада электропоезда не пострадали, водителю помощь оказали прибывшие на место сотрудники экстренных служб, отмечает агентство городских новостей «Москва».

3 сентября в Липецкой области поезд насмерть сбил ребенка. По предварительным данным, мальчик с папой на двух велосипедах осуществляли переезд железнодорожного пути с закрытым шлагбаумом. Возбуждено уголовное дело, пишет RT.