Российские военнослужащие группировки войск «Центр» сорвали и отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, ликвидировав до 50 боевиков. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении в районе Торского и участке Серебрянского лесничества действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами штурмовой и армейской авиации, а также огнем артиллерии сорваны и отражены пять атак штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ. — Ред.). Потери украинских войск составили около 50 военнослужащих», — передает его слова ТАСС.

Савчук также добавил, что российская авиация нанесла удары по четырем командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Серебрянки в Донецкой Народной Республике (ДНР). По его словам, Вооруженными силами (ВС) РФ было вскрыто и подавлено до 30 артиллерийских расчетов.

Ранее, 6 октября, Савчук сообщил, что российские бомбардировщики группировки войск «Центр» поразили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ. Кроме того, силами противовоздушной обороны было уничтожено три вражеских беспилотника.

До этого, 5 октября, Минобороны РФ сообщило, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» нанесли огневое поражение по опорному пункту ВСУ, а также скоплению пехоты на краснолиманском направлении. Чтобы уничтожить скрывающуюся в лесу живую силу противника, военнослужащие применили метод «огневого прочесывания».

1 октября Савчук сообщил, что российские военнослужащие ликвидировали 50 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении в районе Торского выступа и Серебрянского лесничества. Также были уничтожены боевая бронированная машина и пикап противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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