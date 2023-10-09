Реклама
Прямой эфир
Мир
Антонов заявил о поддержке США своей военной ядерной инфраструктуры
Спорт
Independent сообщил о возможном изменении решения УЕФА о допуске юниорских сборных РФ
Спорт
Россиянин Никита Кучеров вошел в десятку рейтинга лучших действующих игроков НХЛ
Мир
Боррель заявил о неопределенности в вопросе помощи Украине из-за ситуации в США
Общество
Победительницей конкурса «Мисс Россия — 2023» стала 22-летняя жительница Петербурга
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве мокрый снег и до +5 градусов в понедельник
Общество
Максимальный размер больничного за день увеличат вдвое к 2025 году
Мир
Эксперт назвал выдвижение Кеннеди-мл. от третьей партии шансом на спасение от провала
Мир
Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в секторе Газа и Израиле
Мир
В ОАЭ заявили о шоке после сообщений о действиях боевиков ХАМАС против израильтян
Экономика
Неравенство зарплат в РФ за 20 лет снизилось в три раза
Мир
В Европарламенте заявили о поддержке Зеленского на возможных выборах президента Украины
Политика
В Думе собрались отклонить проект об отмене онлайн-голосования
Общество
Минспорт РФ предложил регионам создать «спортивно-оздоровительные карты»
Сюжет:

CNN сообщил о намерении США направить на Ближний Восток истребители F-16 и F-35

0
Фото: commons.wikimedia.org/Seaman Derek Kelley
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США дополнительно направят истребители F-15 и F-35 на Ближний Восток в рамках укрепления своих позиций в регионе. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в американском правительстве.

«США размещают больше истребителей на Ближнем Востоке в рамках плана по укреплению позиций американских сил в регионе. <…> Целью развертывания дополнительных истребителей является сдерживание любой иранской агрессии или расширения боевых действий за пределы границ Израиля», — пишет издание.

По информации источника, этот шаг будет включать в себя отправку F-15 и F-35. И хотя точное количество направляемых истребителей неизвестно, чиновник сообщил, что, скорее всего, их будет около 20-25.

Штатам назло: Иран и Саудовская Аравия захотели создать военный союз
Примирение Тегерана и Эр-Рияда идет полным ходом

Ранее 8 октября The Wall Street Journal со ссылкой на источник написала, что Иран участвовал в подготовке нападения на Израиль в течение нескольких недель. Корпус стражей исламской революции, по информации издания, дал окончательное добро на проведение военной операции в прошлый понедельник в Бейруте.

В этот день такое же заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. У Соединенных Штатов на данный момент нет свидетельств, что за атакой на Израиль мог стоять Иран. При этом американская сторона знает о давних контактах Ирана и палестинского движения.

При этом советник верховного лидера исламской республики генерал-майор Рахим Сафави заявил, что Иран поддерживает ракетные удары Палестины по Израилю и будет поддерживать палестинских бойцов до «полного освобождения Святой земли».

По мнению политолога Александра Каргина, группировка ХАМАС, вероятно, будет призывать Иран к участию в палестино-израильском конфликте. При этом Иран вряд ли пойдет на это, потому что его вовлечение может привести к большой региональной войне и последствиям для всего мира, заявил эксперт 8 октября «Известиям».

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 октября было объявлено, что Израиль официально переходит в «состояние войны».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023