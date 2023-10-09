CNN сообщил о намерении США направить на Ближний Восток истребители F-16 и F-35

США дополнительно направят истребители F-15 и F-35 на Ближний Восток в рамках укрепления своих позиций в регионе. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в американском правительстве.

«США размещают больше истребителей на Ближнем Востоке в рамках плана по укреплению позиций американских сил в регионе. <…> Целью развертывания дополнительных истребителей является сдерживание любой иранской агрессии или расширения боевых действий за пределы границ Израиля», — пишет издание.

По информации источника, этот шаг будет включать в себя отправку F-15 и F-35. И хотя точное количество направляемых истребителей неизвестно, чиновник сообщил, что, скорее всего, их будет около 20-25.

Ранее 8 октября The Wall Street Journal со ссылкой на источник написала, что Иран участвовал в подготовке нападения на Израиль в течение нескольких недель. Корпус стражей исламской революции, по информации издания, дал окончательное добро на проведение военной операции в прошлый понедельник в Бейруте.

В этот день такое же заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. У Соединенных Штатов на данный момент нет свидетельств, что за атакой на Израиль мог стоять Иран. При этом американская сторона знает о давних контактах Ирана и палестинского движения.

При этом советник верховного лидера исламской республики генерал-майор Рахим Сафави заявил, что Иран поддерживает ракетные удары Палестины по Израилю и будет поддерживать палестинских бойцов до «полного освобождения Святой земли».

По мнению политолога Александра Каргина, группировка ХАМАС, вероятно, будет призывать Иран к участию в палестино-израильском конфликте. При этом Иран вряд ли пойдет на это, потому что его вовлечение может привести к большой региональной войне и последствиям для всего мира, заявил эксперт 8 октября «Известиям».

Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 октября было объявлено, что Израиль официально переходит в «состояние войны».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.