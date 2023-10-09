JP назвало число захваченных палестинскими группировками заложников

Различные палестинские группировки держат в заложниках не менее 130 человек. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает The Jerusalem Post.

Согласно заявлению высокопоставленного представителя ХАМАС Мусы Абу Марзука, по состоянию на вечер воскресенья группировки удерживают более 130 заложников, включая высокопоставленных офицеров Израиля.

По данным CNN, которое делает ссылку на представителей ХАМАС, в воскресенье группировка захватила и увела на территорию сектора Газа еще больше заложников.

«Сегодня нашим бойцам удалось захватить большое количество пленных у вражеских сил и доставить их в сектор Газа», — сказал представитель вооруженного крыла ХАМАС Абу Обайда.

В субботу заместитель главы движения ХАМАС Салих аль-Арури заявлял, что целью захвата израильских заложников является освобождение всех палестинских заключенных в Израиле.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. На фоне ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

По последним данным, число погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали. Кроме того, жительница Израиля Адас из Ришон-ле-Циона рассказала «Известиям», что многих людей похитили или взяли в плен боевики ХАМАС.

Вечером 8 октября армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Хануна — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.