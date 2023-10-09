Строительство двух флагманских медцентров в Москве вышло на завершающую стадию

Строительство флагманских центров для Боткинской больницы и Городской клинической больницы (ГКБ) имени Буянова в Москве вышли на завершающую стадию. Об этом 7 октября сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, оба центра на данный момент находятся в высокой степени строительной готовности, отмечает агентство городских новостей «Москва».

«Всего по программе в городе будут работать шесть флагманских центров при разных больницах, оборудованных по самым высоким стандартам оказания срочной медицинской помощи», — отметил Бочкарев.

По его словам, в центре при Боткинской больницы специалисты завершили отделочные работы, теперь ведутся пусконаладочные работы медоборудования и мебели. Заммэра подчеркнул, что в плане оснащенности этот центр будет одним из самых высокотехнологичных и современных флагманов в России. готовность объекта составляет 96%, сообщает телеканал «360».

Он уточнил, что в центре при ГКБ имени Буянова ведется монтаж лифтового оборудования. Кроме того, завершаются работы по монтажу операционных, реанимаций, противошоковых палат. Центр готов уже более чем на 80%, пишет РИАМО.

В сентябре НСН сообщал, что строительство флагманского центра Боткинской больницы с вертолетной площадкой достроят до конца 2023 года. Мощность медучреждения после введения в эксплуатацию флагманского центра увеличиться с нынешних 70 тысяч до 100 тысяч хирургических вмешательств, а способность приема экстренных пациентов вырастет вдвое. Комплекс оснастят более чем 6000 единиц современного оборудования. Среди них — аппараты МРТ и КТ, ангиографы, рентген-комплексы, пишет RT.

Ранее сообщалось, что между трема корпусами учреждения оборудуют отапливаемые переходы. Они нужны для быстрой перевозки пациентов при проведении исследований и операций, а также для удобного перемещения специалистов без выхода на улицу