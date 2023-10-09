Штурмовики ВДВ уничтожили формирования ВСУ к северу от Артемовска
Штурмовая группа Ивановского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожила украинские формирования на северном фланге артемовского направления. Кадрами боевой работы российских военнослужащих в понедельник, 9 октября, поделилось Минобороны РФ.
Во время ведения активной обороны к северу от Артемовска (украинское название — Бахмут) бойцы ВС РФ ликвидировали формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пытались обойти город с севера.
Сначала по целям отработала ствольная артиллерия, а после этого штурмовики выдвинулись в лесопосадку и незаметно приблизились к окопам, в которых, по данным разведки, находилось около 15 украинских националистов. В результате боя подразделения ВДВ успешно закрепились на позициях противника и взяли в плен пятерых боевиков ВСУ.
Ранее, 7 октября, Минобороны РФ сообщило, что на купянском направлении ВС РФ отразили пять контратак бригад ВСУ у Макеевки и Лимана Первого, а также нанесли поражение живой силе и технике противника.
До этого, 3 октября, Минобороны поделилось кадрами боевой работы Тульского гвардейского парашютно-десантного соединения ВДВ, уничтожившего из РСЗО «Град» группу пехоты ВСУ на соледарском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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