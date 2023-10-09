Минобороны продемонстрировало боевую работу экипажа танка Т-72Б3М

Минобороны России 9 октября продемонстрировало, как работает экипаж танка Т-72Б3М Южной группировки Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе спецоперации.

Эта боевая машина призвана уничтожать огневые точки, укрепленные позиции и бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для максимально эффективного результата этот танк ведет огонь с закрытой огневой позиции и тщательно замаскирован.

Для нанесения наиболее точных ударов в корректировке огня здесь используются такие высокотехнологичные устройства, как беспилотники.

«Меня корректирует хороший корректировщик, дает координаты. Я считаю всё, подбиваю, произвожу выстрел. Танк — машина хорошая, имеется тепловизор, на прямой наводке противника хорошо видно в экран. Как ходит, передвигается», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным Амур.

На счету танка, показанного в видео, числятся несколько сбитых единиц боевой техники ВСУ, в том числе пусковая установка HIMARS.

8 октября Минобороны РФ показало, как экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» выполняют огневые задачи в зоне проведения специальной военной операции на купянском направлении. Экипажи танков Т-90М «Прорыв» на купянском направлении выполняют огневые задачи по огневой поддержке штурмовых отрядов группировки войск «Запад» и уничтожению ВСУ в опорных пунктах.

Ранее, 7 октября, корреспондент «Известий» Марина Кравцова рассказала о служащих ремонтно-эвакуационной роты, которые восстанавливают почти всю поврежденную в боях на Украине технику.

По ее словам, мелкие повреждения ребята из ремонтно-эвакуационной роты восстанавливают в мгновение ока. Например, на танке Т-72, у которого осколками боеприпаса разбило осветительный прибор и посекло ящики с запасными инструментами, скоро не останется и следа от снарядов ВСУ. Кроме того, на него установят дополнительную защиту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.