Конгрессвумен Грин предрекла США судьбу Израиля из-за миграционной политики Байдена

Соединенные Штаты Америки рискуют разделить участь Израиля из-за миграционной политики президента Джо Байдена, которая отличается крайне малой эффективностью, заявила 8 октября конгрессвумен от партии республиканцев Марджори Тейлор Грин.

«То, что случилось с Израилем, может случиться с Америкой. К нам вторглись иноземцы из более чем 160 разных стран», ― сказано в сообщении Грин в социальной сети X.

Политик подчеркнула, что поток мигрантов, незаконно попадающих на территорию США, настолько огромен, что у администрации президента не остается времени реагировать на новые эпизоды незаконного пересечения границы.

Грин считает, что это как минимум должно стать сигналом тревоги для Соединенных Штатов.

Ранее в этот день журналистка Томи Ларен назвала открытую границу с Мексикой опасной авантюрой США, поскольку при администрации Байдена на южную границу Штатов прибыло рекордное число мигрантов.

Например, в 2021 и 2022 годах число переселенцев составило более 2,3 млн человек. В 2023 финансовом году США столкнулись с более чем 1,2 млн мигрантов. Fox News и другие СМИ оценивают число нелегалов как минимум в 6 млн человек.

7 октября по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 октября он заявил, что Израиль официально переходит в «состояние войны».