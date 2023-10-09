Реклама
Прямой эфир
Мир
Антонов заявил о поддержке США своей военной ядерной инфраструктуры
Спорт
Independent сообщил о возможном изменении решения УЕФА о допуске юниорских сборных РФ
Спорт
Россиянин Никита Кучеров вошел в десятку рейтинга лучших действующих игроков КХЛ
Мир
Боррель заявил о неопределенности в вопросе помощи Украине из-за ситуации в США
Общество
Победительницей конкурса «Мисс Россия — 2023» стала 22-летняя жительница Петербурга
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве мокрый снег и до +5 градусов в понедельник
Общество
Максимальный размер больничного за день увеличат вдвое к 2025 году
Мир
Эксперт назвал выдвижение Кеннеди-мл. от третьей партии шансом на спасение от провала
Мир
Совбез ООН не принял никакого заявления по ситуации в секторе Газа и Израиле
Мир
В ОАЭ заявили о шоке после сообщений о действиях боевиков ХАМАС против израильтян
Экономика
Неравенство зарплат в РФ за 20 лет снизилось в три раза
Мир
В Европарламенте заявили о поддержке Зеленского на возможных выборах президента Украины
Политика
В Думе собрались отклонить проект об отмене онлайн-голосования
Общество
Минспорт РФ предложил регионам создать «спортивно-оздоровительные карты»

Антонов заявил о поддержке США своей военной ядерной инфраструктуры

Посол Антонов: США продолжают поддерживать свою военную ядерную инфраструктуру
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/MFA Russia
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американское правительство тормозит вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и продолжает поддерживать собственную ядерную инфраструктуру. Об этом в воскресенье, 8 октября, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя критическую оценку Госдепартамента позиции России по ДВЗЯИ.

«Это очередное проявление политики Вашингтона, основывающейся на принципе «что позволено США, не позволено другим странам». Соединенные Штаты — последнее государство, которое может читать остальным нравоучения по поводу угроз ДВЗЯИ и глобального режима запрета на ядерные испытания», — приводятся его слова в официальном Telegram-канале посольства РФ в США.

По словам Антонова, уже 25 лет США отказываются ратифицировать ДВЗЯИ. Несмотря на их заявления о приверженности мораторию на взрывные ядерные тесты, власти продолжают поддерживать в эксплуатационной готовности военную инфраструктуру, в том числе испытательный полигон в Неваде.

Посол отметил, что Россия ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году и ожидала, как и другие страны, что США последуют примеру и покажут себя «ответственной ядерной державой».

«Ожидания оказались напрасными. Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ. Нарушение глобального стратегического паритета недопустимо», — подчеркнул Антонов.

Пошли на принцип: как атомные державы пытались сохранить мир
В 1963 году был заключен договор о прекращении испытаний ядерного оружия на земле, в космосе и под водой

Ранее, 7 октября, Reuters сообщило, что в Госдепе США обеспокоены тем, что РФ может отозвать ДВЗЯИ. В ведомстве указали, что РФ принимает подобное решение с целью надавить на другие страны, чтобы те прекратили оказывать поддержку Украине.

До этого, 5 октября, президент РФ Владимир Путин допустил возможное расторжение ДВЗЯИ. Он отметил, что такой шаг будет являться зеркальным в отношениях с Вашингтоном, который до сих пор не ратифицировал соглашение.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что возможный отзыв Москвой ратификации соглашения не означает ее намерения провести ядерные испытания. По его словам, Россия допускает эту возможность, чтобы привести РФ и США «к единому знаменателю».

Подписавшим ДВЗЯИ странам запрещено проводить ядерные испытания, а также побуждать к этому другие государства. Хотя документ уже имеет 185 подписантов, 170 из которых его ратифицировали, юридически договор так и не вступил в силу. В частности, в приложении к ДВЗЯИ обозначен список из 44 стран, чьи подписи и ратификация обязательны для начала действия документа. Однако восемь государств из данного перечня, среди которых США, Китай, КНДР, Египет, Индия, Иран, Израиль, Пакистан, от ратификации отказались.

Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году. Уже в 2000-м она его ратифицировала.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023