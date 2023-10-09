Антонов заявил о поддержке США своей военной ядерной инфраструктуры

Американское правительство тормозит вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и продолжает поддерживать собственную ядерную инфраструктуру. Об этом в воскресенье, 8 октября, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, комментируя критическую оценку Госдепартамента позиции России по ДВЗЯИ.

«Это очередное проявление политики Вашингтона, основывающейся на принципе «что позволено США, не позволено другим странам». Соединенные Штаты — последнее государство, которое может читать остальным нравоучения по поводу угроз ДВЗЯИ и глобального режима запрета на ядерные испытания», — приводятся его слова в официальном Telegram-канале посольства РФ в США.

По словам Антонова, уже 25 лет США отказываются ратифицировать ДВЗЯИ. Несмотря на их заявления о приверженности мораторию на взрывные ядерные тесты, власти продолжают поддерживать в эксплуатационной готовности военную инфраструктуру, в том числе испытательный полигон в Неваде.

Посол отметил, что Россия ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году и ожидала, как и другие страны, что США последуют примеру и покажут себя «ответственной ядерной державой».

«Ожидания оказались напрасными. Бездействие Вашингтона вынуждает нас предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ. Нарушение глобального стратегического паритета недопустимо», — подчеркнул Антонов.

Ранее, 7 октября, Reuters сообщило, что в Госдепе США обеспокоены тем, что РФ может отозвать ДВЗЯИ. В ведомстве указали, что РФ принимает подобное решение с целью надавить на другие страны, чтобы те прекратили оказывать поддержку Украине.

До этого, 5 октября, президент РФ Владимир Путин допустил возможное расторжение ДВЗЯИ. Он отметил, что такой шаг будет являться зеркальным в отношениях с Вашингтоном, который до сих пор не ратифицировал соглашение.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что возможный отзыв Москвой ратификации соглашения не означает ее намерения провести ядерные испытания. По его словам, Россия допускает эту возможность, чтобы привести РФ и США «к единому знаменателю».

Подписавшим ДВЗЯИ странам запрещено проводить ядерные испытания, а также побуждать к этому другие государства. Хотя документ уже имеет 185 подписантов, 170 из которых его ратифицировали, юридически договор так и не вступил в силу. В частности, в приложении к ДВЗЯИ обозначен список из 44 стран, чьи подписи и ратификация обязательны для начала действия документа. Однако восемь государств из данного перечня, среди которых США, Китай, КНДР, Египет, Индия, Иран, Израиль, Пакистан, от ратификации отказались.

Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году. Уже в 2000-м она его ратифицировала.