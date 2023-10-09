Врач рассказала о приводящем к росту размера талии завтраке

Врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская рассказала, что привычка завтракать одной лишь чашкой кофе может привести к росту размера талии.

В беседе с радио Sputnik в понедельник, 9 октября, специалист указала на то, что кофе способствует повышению уровня сахара в крови, и это дает человеку иллюзию сытости. Между тем организм фактически не получает питательных веществ. Помимо этого, регулярная замена завтрака чашкой кофе может спровоцировать нарушение белкового и жирового обмена, что, в свою очередь, повышает риск развития метаболического синдрома.

«Если говорить простым языком, то начинает расти окружность талии. В норме у женщин талия должна быть не более 82-85 см, а у мужчин — не более 90-92 см», — объяснила Жаровская.

По словам Жаровской, блюда, которые человек ест на завтрак, должны содержать определенное количество калорий.

«Завтрак должен быть более калорийным, чем ужин, — это давно известно. По последним данным, завтрак может быть даже калорийнее обеда», — подчеркнула врач.

Она отметила, что завтрак по калорийности может достигать 50% всего суточного рациона. Так, в утреннее меню можно включить сливочное масло, бекон и яйца — продукты с насыщенными жирами. Именно они способствуют высвобождению желчи и помогают нормализовать пищеварение на весь день.

7 октября д.м.н., эндокринолог Зухра Павлова заявила, что белок должен присутствовать в каждом приеме пищи. Например, завтрак может состоять из двух вареных яиц, кроме того, подойдет творог или нежирные сорта сыра, которые могут стать добавкой к бутерброду, пишет RT.

В сентябре журнал Healthnews со ссылкой на ученых писал, что для сохранения бодрого расположения духа нельзя пропускать завтрак или заменять его кружкой кофе. Специалисты провели исследование и выяснили, что отказ от завтрака приводит к потере производительности и активности с 09:00 до 12:00, а после спад усиливается, отмечает телеканал «360».

Также в сентябре нутрициолог Елена Владимирова назвала завтрак, состоящий из яичницы с помидором и цельнозерновым хлебом, сбалансированным. Во время его приготовления она посоветовала активно подвигаться под музыку — это поможет быстрее проснуться и зарядиться энергией, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В том же месяце врач-диетолог, терапевт, нутрициолог Александра Разаренова посоветовала готовить полезные и разнообразные завтраки. По ее словам, блюда на завтрак должны включать белки, жиры, углеводы и клетчатку.

1 сентября НСН со ссылкой на специалистов писал, что от пользы завтрака зависит настроение, самочувствие и работоспособность человека. Так, на завтрак стоит есть яйца, каши, овощи, хлопья, бобовые, рыбу на пару, кисломолочные продукты, сливочное масло в небольшом количестве, творог.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил, что бутерброды с маслом и сыром могут нанести вред сердцу, а также поджелудочной железе. При их чрезмерном употреблении может привести к острому панкреатиту, отмечает телеканал «Звезда».

Вялов обратил внимание, что не призывает совсем отказаться от такого перекуса, однако есть бутерброды каждый день не стоит.