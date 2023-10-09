Военные эксперты назвали причины успешной атаки ХАМАС на Израиль

Несмотря на то что вдоль всей границы Израиля с сектором Газа была создана система обороны с наблюдательными пунктами, патрулями и базами батальонов быстрого реагирования, отряды палестинцев за считаные часы захватили ключевые опорпункты ЦАХАЛ и серьезно углубились на территорию страны. Это говорит о провалах работы местных спецслужб и недостаточной подготовке армии, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

В этом конфликте лучше всего показала себя контрразведка ХАМАС — хорошо запудрила мозги израильтянам, которые проспали начало боевых действий, считает военный эксперт Виктор Мураховский.

«Отсюда и потери первых часов, включая технику. ПВО Израиля показала, что может справляться с выделенными целями. Но израильтянам не хватало зенитных ракет, чтобы отбить атаку», — сказал он.

Его коллега эксперт Юрий Лямин указал на то, что произошедшее — большой провал израильских спецслужб и армии, которые «проспали приготовление большой операции».

«Причем, как ты не скрывай, есть признаки, которые насторожат противника, выдадут твою подготовку. Это и наращивание арсеналов, боеприпасов, и ряд других мероприятий. Мне кажется, что в Израиле просто не верили в то, что палестинцы решатся провести масштабную сухопутную операцию. Отсюда и поражения первых часов», — сказал эксперт.

По мнению офицера, ветерана подразделений специального назначения ВС РФ, участника боевых действий и специальных операций с позывным Скат, после произошедшего «мир уже не будет прежним».

«Теперь все знают, что «Меркавы» можно жечь дешевыми дронами, а тиктокерш в израильской форме безнаказанно таскать в багажнике джипа. Атаки в ближайшее время будут продолжаться, и уже сейчас делаются попытки расширить их масштабы», — добавил он.

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