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В Ульяновске в двойном ДТП пострадали семь человек

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Фото: t.me/chpulsk
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В результате двойного ДТП в Ульяновске пострадали семь человек, в том числе двое детей, сообщает 8 октября Telegram-канал управления МВД России по Ульяновской области.

«Около 20:16 (19:16 мск) на пересечении улиц Камышинская – Шолмова произошло ДТП с участием автомашин «Волга» и BMW», ― сказано в сообщении.

Госпитализированы семь человек, в том числе двое детей. Сейчас сотрудники местной ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее, 1 октября, в Железнодорожном районе Ульяновска в результате столкновения легковушек и грузовика пострадали взрослый и трое детей, мальчики 2011 и 2020 годов рождения, а также девочка 2023 года рождения.

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