В Ульяновске в двойном ДТП пострадали семь человек
В результате двойного ДТП в Ульяновске пострадали семь человек, в том числе двое детей, сообщает 8 октября Telegram-канал управления МВД России по Ульяновской области.
«Около 20:16 (19:16 мск) на пересечении улиц Камышинская – Шолмова произошло ДТП с участием автомашин «Волга» и BMW», ― сказано в сообщении.
Госпитализированы семь человек, в том числе двое детей. Сейчас сотрудники местной ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее, 1 октября, в Железнодорожном районе Ульяновска в результате столкновения легковушек и грузовика пострадали взрослый и трое детей, мальчики 2011 и 2020 годов рождения, а также девочка 2023 года рождения.