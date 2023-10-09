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Эксперт рассказал о причинах усилившихся атак ВФУ на купянском направлении

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Фото: Соцсети
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) боятся, что российские подразделения на купянском направлении пойдут в наступление и освободят Купянск, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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«Хотя не факт, что мы не будем наступать на других направлениях. Украинские боевики опасаются, что наши войска могут дойти до Купянска и его освободить, а также выйти к транспортному узлу в той стороне. Им важно остановить нас на этом направлении, ведь иначе нам откроется дорога, которая выходит к группировкам Донбасса, в районе Славянска и Краматорска. Там не такие большие расстояния. И не так много войск», — пояснил он.

Эксперт также обратил внимание, что сейчас украинские формирования активно перебрасывают туда резервы, снимая их с направления, которое они считают для себя главным в этом контрнаступлении — запорожское. И даже с донецкого.

«У них сейчас суета, определенная растерянность. Наши уверенно удерживают там позиции, а противник несет большие потери», — заявил Дандыкин.

Как рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией, 7 октября российские войска вышли к трассе Сватово-Купянск южнее населенного пункта Котляровка. В ходе локального наступления они уничтожили несколько украинских позиций. 8 октября украинское командование пыталось провести контратаки с целью вернуть потерянные позиции. В результате упорных боев враг был отброшен.

В Минобороны РФ 8 октября сообщили, что в течение выходных в зоне проведения спецоперации российские войска уничтожили до 1255 бойцов ВФУ и 61 единицу техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На ошибках мучаться: ВФУ пытаются наносить контрудары под Купянском

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