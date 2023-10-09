Россиянин Никита Кучеров вошел в десятку рейтинга лучших действующих игроков КХЛ
Российский нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял восьмое место в рейтинге лучших действующих игроков НХЛ. Рейтинг Топ-10 был опубликован NHL Network в понедельник, 9 октября.
Первую тройку заняли: форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, форвард «Колорадо» Натан Маккиннон и нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль.
Также россияне заняли еще несколько позиций в рейтинге: форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин занял 32-е место, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин — 30-е, вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин — 21-е. На 18-м месте расположился вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, затем форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов на 17-м. И на 14-й строчке — вратарь «Тампы» Андрей Василевский, сообщает «Спорт-Экспресс».
До этого, 22 марта, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин во время матча против «Коламбуса» побил новый рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забив 820-ю шайбу в своей карьере. Таким образом, он в 13-й раз забил не менее 40 шайб за сезон и опередил рекорд канадца Уэйна Гретцки.