В Москве с начала года построили 19 школ и 38 детсадов
С начала 2023 года в Москве построили 57 объектов образования, среди которых 19 школ и 38 детских садов. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По словам чиновника, посещать детские сады смогут более 7,2 тыс. малышей, а школы рассчитаны в общем сложности на 15,4 тыс. учащихся разных возрастов, пишет РИАМО.
Отмечается, что здания и территория школ и детских садов оборудуют всем необходимым для всестороннего развития детей, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Среди крупных учреждений образования — школы в Рассказовке и Некрасовке (на 2,1 тыс. мест и 1,1 тыс. мест соответственно), отмечает телеканал «360». Объекты оснастили многофункциональными библиотечными центрами, ИТ-полигонами и зонами отдыха, уточняет сайт kp.ru.
В Москве с 2011 года построили 583 объекта образования. До 2025 года планируется построить еще порядка 150 школ и детских садов.
5 октября Собянин рассказал, что в этом учебном году в системе образования столицы начали работать свыше тысячи молодых учителей. Всего в Москве порядка 15 тыс. таких педагогов, отмечает «Москва 24».
В конце сентября мэр столицы сообщил, что в Москве в районе Метрогородок построят новую школу с детским садом. Учебное заведение будет рассчитано на 625 школьников и малышей.