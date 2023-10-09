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Разработчики игр из РФ смогут ежегодно получать 15 лицензий на запуск своих проектов в Китае
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Разработчики игр из РФ смогут ежегодно получать 15 лицензий на запуск своих проектов в Китае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Китай, Бразилия и Южная Корея находятся в числе самых перспективных стран для отечественных разработчиков игр. Об этом сообщил руководитель Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ) Василий Овчинников в рамках фестиваля «Игропром», прошедшего 7–8 октября.

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«Всю весну и лето этого года наша организация провела в поисках стран и компаний, которые не боятся людей с русскими фамилиями на позициях генеральных директоров, не боятся российских студий, хотели бы сотрудничать с нами, наладить взаимную торговлю», — рассказал Овчинников.

Уже ведутся переговоры о том, чтобы российским разработчикам ежегодно выдавали 15 лицензий на издание их проектов в Китае, рассказал представитель РВИ. В случае успеха это будет большим достижением, так как китайский рынок видеоигр считается весьма закрытым, подчеркнул эксперт. В этой стране трудно получить лицензию на запуск игр, нередко требуется локализовать продукт с учетом местных культурных особенностей.

При этом Китай является одной из самых перспективных стран для разработчиков. Он занимает первое место в мире по годовому обороту рынка компьютерных игр ($45,77 млрд. в 2022 году), в нем живет более 742 млн игроков.

В числе других стран, с которыми ведутся переговоры о сотрудничестве, Василий Овчинников назвал Бразилию, Южную Корею, Иран, Индонезию и некоторые страны Африки — Бенин, Эфиопию и Замбию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в понедельник, 9 октября, в 10:00

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