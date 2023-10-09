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Моногородам ужесточат условия получения господдержки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Финансовую поддержу госкорпорации ВЭБ.РФ с 2024 года смогут получать только те моногорода, где уровень безработицы вдвое превышает средний показатель по стране. Такое постановление правительства готовится к принятию, следует из переписки Совета Федерации с Минэкономразвития. Сегодня такую возможность имеет любой моногород.

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Финансовая поддержка ВЭБ.РФ заключается, в частности, в том, что сейчас бизнес может получить льготные кредиты на инвестиционные проекты под 1–5%. А в городах с режимом ЧС федерального характера — под 0%. Кроме того, предприниматели в моногородах могут рассчитывать на софинансирование в 95% при создании объектов инфраструктуры для инвестпроектов.

Впрочем, государственная финансовая поддержка через ВЭБ.РФ — не единственное направление помощи моногородам, сказали «Известиям» в Минэкономразвития. В 89 таких населенных пунктах продолжают действовать территории опережающего развития (ТОР) — это означает льготный режим налогообложения для инвесторов, напомнили там.

Критерию регистрируемой безработицы выше среднего по стране в два раза в течение трех лет «соответствует около 20 моногородов из 321 из числа включенных в перечень моногородов РФ. «Остальные потеряют возможность воспользоваться поддержкой ВЭБ.РФ», говорится в письме СФ в адрес Минэкономразвития.

В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что такому критерию соответствует около 30 моногородов. Там сказали, что для финансовой меры поддержки, имеющей целевой характер — создание новых рабочих мест, не связанных с градообразующей организацией, уровень регистрируемой безработицы — единственный объективный показатель состояния социально-экономического положения моногородов, при этом подтверждаемый на федеральном уровне Минтрудом.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Мерная помощь: моногородам ужесточат условия получения господдержки

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