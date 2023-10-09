ХАМАС заявило о запуске ракет по израильскому аэропорту Бен-Гурион

Военное крыло палестинской группировки ХАМАС в воскресенье, 8 октября, выступило с заявлением о нанесенном в направлении международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве ракетном залпе.

«Бригады «Аль-Кассам» выпустили ракетный залп по израильскому аэропорту имени Бен-Гуриона в ответ на продолжающиеся преступления и обстрелы гражданских домов», ― сказано в опубликованном в Telegram-канале бригады заявлении.

Также в сообщении говорится, что группировка нанесла удар более 100 ракет в направлении города Ашкелон.

Тем временем в аэропорту Тель-Авива имени Давида Бен-Гуриона около половины рейсов задержаны или отменены. Воздушная гавань работает на максимуме возможностей, сообщил «Известиям» журналист Вилли Симановский вечером 8 октября. Очереди выстроились к стойкам, которые регистрируют пассажиров на рейсы в Венгрию, Молдавию, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. На фоне сложившейся ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу.

Глава военного ведомства Израиля заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен.

Вечером 8 октября армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, только за последние несколько часов они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Хануна — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.

Согласно последним данным, число погибших палестинцев с начала эскалации с Израилем достигло 413, ранения получили 2,3 тыс. человек. Количество погибших в Израиле после нападения ХАМАС превысило 600 человек, более 2 тыс. пострадали.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей.