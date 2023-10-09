Эксперт назвал выдвижение Кеннеди-мл. от третьей партии шансом на спасение от провала
Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший в конце сентября приковал к себе внимание американских СМИ и общественности. Он анонсировал «важное объявление», которое сделает 9 октября в Филадельфии, штат Пенсильвания.
«Я хочу рассказать вам то, что я понял после шести месяцев предвыборной кампании: путь к победе есть», — заявил он в опубликованном видеоролике, пообещав рассказать о «кардинальных переменах» в американской политике.
Интерес к грядущему выступлению подогрело и издание Mediaite, которое со ссылкой на источник в предвыборном штабе Кеннеди-младшего сообщило: политик не будет участвовать в демократических праймериз, а пойдет на выборы 2024 года как независимый кандидат от третьей партии.
Впрочем, по мнению экспертов, Роберт Кеннеди-младший — в любом случае «нежизнеспособный» кандидат на пост 47-го президента США. Выдвижение от третьей силы лишь «спасет его от позорного поражения» на демократических праймериз и даст доступ к дополнительному финансированию предвыборной кампании, считает профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.
«У него нет никаких шансов на победу на всеобщих выборах. Некоторые предполагают, что Кеннеди мог бы отобрать голоса у Байдена, но, учитывая его заявленные позиции, возможно, он сможет получить избирателей и за счет Дональда Трампа», — предположил он.
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Сильно независимый: что даст Кеннеди-младшему выдвижение от третьей партии