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В ОАЭ заявили о шоке после сообщений о действиях боевиков ХАМАС против израильтян

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Фото: Global Look Press/XinHua/Ilan Assayag
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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) шокированы сообщениями о действиях боевиков ХАМАС в отношении граждан Израиля. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ, опубликованном на сайте ведомства в воскресенье, 8 октября.

«Министерство подчеркивает, что нападение ХАМАС на израильские города и деревни близ сектора Газа, включая обстрел населенных пунктов тысячами ракет, является серьезной эскалацией. Министерство потрясено сообщениями о том, что израильские мирные жители были похищены в качестве заложников из своих домов», — говорится в документе.

Также в министерстве отметили, что гражданские лица обоих государств должны иметь полную защиту в соответствии с международным гуманитарным правом. В МИД ОАЭ выразили соболезнования семьям погибших и призвали приложить все дипломатические усилия для предотвращения более широкой региональной конфронтации.

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Днем ранее, 7 октября, по территории Израиля был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики вторглись в приграничные районы на юге государства. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Он также поручил призвать на военную службу резервистов и объявил о введении особого положения на всей территории страны. На следующий день израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, был завершен первый этап операции «Железные мечи».

Вечером 8 октября армия Израиля заявила, что нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа. По информации военных, только за последние несколько часов они атаковали около 120 целей вокруг Бейт-Ханона — района, который, по их утверждению, служит «террористическим гнездом» для ХАМАС.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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